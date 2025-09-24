В России хотят запретить выгуливать потенциально опасных собак детям и пьяным хозяевам

Проект приняли в Госдуме. Он запрещает пьяным и детям выгуливать потенциально опасных собак. Речь идет о породах, обладающих «генетически детерминированными качествами агрессии и силы». Правительством в список потенциально опасных включены, в частности, некоторые бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы.