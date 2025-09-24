В Подмосковье электричка насмерть сбила 21-летнюю девушку

В Подмосковье электричка насмерть сбила 21-летнюю девушку. Об этом 23 сентября сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Как указано в посте, студентка переходила железнодорожные пути в наушниках и не услышала приближающуюся электричку.

По данным канала, состав пронес тело девушки на несколько десятков метров. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"