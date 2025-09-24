В Москве задержана курьер мошенников, похитивших у пенсионерки из Рязани 1,1 млн. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.
89-летней рязанке звонили неизвестные и представлялись сотрудниками спецслужб и Росфинмониторинга. Злоумышленники напугали ее потерей накоплений и убедили положить деньги на «специальный» счет.
В итоге пенсионерка передала приехавшей к ней домой женщине-курьеру один миллион 112 тысяч рублей.
Рязанские полицейские задержали злоумышленницу в Москве. По предварительной информации УМВД, 29-летняя уроженка Белгородской области трудилась на маркетплейсе в Москве и подрабатывала курьером.
Полицейские доставили задержанную в Рязань для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ее заключили под стражу.