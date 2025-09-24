В Минобороны рассказали об освобождении Кировска в ДНР

Отмечается, что ВСУ превратили каждый дом и подвалы в Кировске в укрепленные опорные пункты для ведения боя. В настоящее время ВС РФ ведут зачистку Кировска. Подразделения группировки «Запад» использовали эффект внезапности, форсировав реку Жеребец, вклинились в глубину обороны ВСУ.

В Минобороны рассказали об освобождении Кировска в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

