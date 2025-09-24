В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки российская армия поразила производственные цеха предприятия «Мотор Сич» на Украине, места хранения и запуска беспилотников, а также электроподстанции, обеспечивающие работу предприятий ВПК. Силы Черноморского флота уничтожили два катера ВСУ с десантом в северо-западной части Черного моря. Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника.