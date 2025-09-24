В Минфине предложили увеличить НДС с 20% до 22% с начала 2026 года

Отмечается, что в то же время для социально значимых товаров сохранят льготную ставку в 10%. Кроме того, министерство планирует снизить порог доходов, при достижении которого предприятия обязаны платить НДС, с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Также с 2026 года предлагается ввести новый налог в размере 5% на ставки, принятые букмекерскими конторами, и налог в размере 25% на их прибыль. В ведомстве пояснили, что эти изменения направлены на финансирование сферы обороны и безопасности.