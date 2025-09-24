В Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского без подготовки

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. встреча Путина и Зеленского без подготовки — пиар-акция, «обреченная на провал». «Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, «завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже», — отметил Песков.