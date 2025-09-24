В Касимовском округе завершили 12 проектов по программе местных инициатив

Рязань
В Касимовском округе завершены 12 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщается в ИД «Пресса». Всего в этом году запланировано 25 проектов, реализованных за счёт регионального и местного бюджетов и пожертвований жителей. Среди выполненных работ — строительство тротуара на улице Татарской, благоустройство территории у Ханской мечети, установка новой детской площадки на Новостройке. В микрорайоне Чижова очистили пруд, обновили детскую площадку с резиновым покрытием и установили освещение. Также проведено ограждение кладбищ в Елатьме и Чернецах, благоустройство пруда в Дмитриеве, создание зоны отдыха в Кочемарах, строительство скверов в Гусе-Железном и Гиблицах, а также тротуара на улице Янина в Елатьме.

В Касимовском округе успешно завершены работы по 12 проектам, реализованным в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом пишет ИД «Пресса».

В этом году запланировано всего 25 проектов, и благодаря средствам регионального и местного бюджетов, а также добровольным пожертвованиям жителей, удалось значительно улучшить инфраструктуру округа.

Среди завершенных работ — строительство тротуара на улице Татарской и благоустройство территории около Ханской мечети в сквере царицы Сююмбике. Также установили новую детскую площадку на Новостройке.

В микрорайоне Чижова завершились работы на двух объектах: очистили пруд, отсыпали берега и установили новые качели, лавочки и урны. Кроме того, детская игровая площадка была полностью обновлена с новыми элементами и резиновым покрытием, а по просьбам жителей вокруг нее установили фонари.

«Малыш мой еще маленький: годик с небольшим, но уже с удовольствием играет», — поделилась впечатлениями Кристина, жительница микрорайона.

В рамках программы также были выполнены работы по ограждению кладбищ в Елатьме и Чернецах, благоустройству берегов пруда в Дмитриеве, созданию зоны отдыха в Кочемарах, а также строительству скверов в Гусе-Железном и Гиблицах и тротуара на улице Янина в Елатьме.

Фото: ИД «Пресса»