В Госдуме разъяснили инициативу о зарубежной музыке на спортивных мероприятиях
Ранее другой депутат Госдумы, Александр Шолохов, отметил, что идея полностью исключить иностранную музыку с российских спортивных мероприятий является избыточной и трудновыполнимой. Он добавил, что основная проблема заключается не в отсутствии запретов, а в недостаточном интересе к отечественной культуре.