В Госдуме разъяснили инициативу о зарубежной музыке на спортивных мероприятиях

Инициатива по продвижению российской музыки на спортивных стадионах не подразумевает полного запрета иностранных музыкальных произведений. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матыцин «Спорт-Экспрессу».
Он объяснил, что основная цель этой инициативы — поддержка отечественных композиторов и музыкантов. «Речь идет не о борьбе с чем-то. Ни в коей мере полного запрета не будет. Мы хотим сформировать фокус внимания на произведениях отечественных авторов и разработать рекомендации для их использования», — подчеркнул Матыцин.
По его мнению, важно продолжать развивать культуру через музыкальные произведения, так как на массовых мероприятиях в настоящее время преобладают песни иностранных исполнителей, многие из которых не поддерживают российскую политику.
Ранее другой депутат Госдумы, Александр Шолохов, отметил, что идея полностью исключить иностранную музыку с российских спортивных мероприятий является избыточной и трудновыполнимой. Он добавил, что основная проблема заключается не в отсутствии запретов, а в недостаточном интересе к отечественной культуре.