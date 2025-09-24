Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
605
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 257
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме назвали бессмысленным бесплатное второе образование для врачей
Предложение о бесплатном втором высшем медицинском образовании не устранит нехватку кадров в медицине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы Олег Смолин. Он указал, что проблема связана не с доступностью образования, а с низким социальным статусом и доходами врачей. Многие специалисты уходят из государственных учреждений в частную практику из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Для решения вопроса важно улучшать условия труда и повышать оплату труда медиков, а не привлекать новых студентов.

Предложение о введении бесплатного второго высшего медицинского образования не решит проблему дефицита кадров в медицинской отрасли. Об этом пишет НСН со ссылкой на слова первого зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина.

Смолин отметил, что дефицит медицинских кадров обусловлен не столько недостатком образования, сколько низким статусом профессии и материальным положением врачей. По его словам, несмотря на достаточное количество подготовленных специалистов, многие врачи покидают государственные учреждения в пользу частной медицины из-за высокой нагрузки и низкой заработной платы. В прошлом году средняя зарплата врача была ниже двух средних зарплат по стране, что, по мнению Смолина, подчеркивает необходимость повышения социального статуса медицинских работников.

Депутат также подчеркнул, что инженеры и педагоги вряд ли будут переучиваться на врачей только из-за возможности получения бесплатного образования. Он считает, что для решения проблемы необходимо не увеличивать приток новых студентов, а снижать отток квалифицированных специалистов, что возможно только при улучшении условий труда и повышения зарплат.