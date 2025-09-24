В Госдуме назвали бессмысленным бесплатное второе образование для врачей

Предложение о бесплатном втором высшем медицинском образовании не устранит нехватку кадров в медицине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы Олег Смолин. Он указал, что проблема связана не с доступностью образования, а с низким социальным статусом и доходами врачей. Многие специалисты уходят из государственных учреждений в частную практику из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Для решения вопроса важно улучшать условия труда и повышать оплату труда медиков, а не привлекать новых студентов.

Смолин отметил, что дефицит медицинских кадров обусловлен не столько недостатком образования, сколько низким статусом профессии и материальным положением врачей. По его словам, несмотря на достаточное количество подготовленных специалистов, многие врачи покидают государственные учреждения в пользу частной медицины из-за высокой нагрузки и низкой заработной платы. В прошлом году средняя зарплата врача была ниже двух средних зарплат по стране, что, по мнению Смолина, подчеркивает необходимость повышения социального статуса медицинских работников.

Депутат также подчеркнул, что инженеры и педагоги вряд ли будут переучиваться на врачей только из-за возможности получения бесплатного образования. Он считает, что для решения проблемы необходимо не увеличивать приток новых студентов, а снижать отток квалифицированных специалистов, что возможно только при улучшении условий труда и повышения зарплат.