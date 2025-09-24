В четверг на трех улицах Рязани отключат холодную воду

25 сентября c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2, 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39), 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания); Цветной бульвар, дом № 10 (офисное здание).