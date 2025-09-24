Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
605
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 257
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В четверг на трех улицах Рязани отключат холодную воду
В четверг на трех улицах Рязани отключат холодную воду

25 сентября c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2, 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39), 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания); Цветной бульвар, дом № 10 (офисное здание).

В четверг на трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

25 сентября c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • 2-й Школьный переулок, дом № 1;
  • Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2, 62 корп.1 (МБОУ Школа № 39), 56, 56 стр. 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания);
  • Цветной бульвар, дом № 10 (офисное здание).