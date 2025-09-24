В центре Рязани неизвестные пытались отнять у ребенка телефон

Отмечается, что инцидент произошел на остановке «пл. Победы». К 12-летнему мальчику подошли трое подростков, попросили дать телефон позвонить, после отказа схватили за руки, пытались отнять смартфон.