В центре Рязани неизвестные пытались отнять у ребенка телефон
Отмечается, что инцидент произошел на остановке «пл. Победы». К 12-летнему мальчику подошли трое подростков, попросили дать телефон позвонить, после отказа схватили за руки, пытались отнять смартфон.
В центре Рязани неизвестные пытались отнять у ребенка телефон. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Топор Рязань».
«Ребенок позвал на помощь, мужчина помог», — написала мать пострадавшего.