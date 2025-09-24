В Белгороде при атаке ВСУ пострадали пять человек, в Курской области обесточен город

В Белгороде при атаке ВСУ пострадали пять человек, в Курской области обесточен город. Об этом сообщают губернаторы регионов Гладков и Хинштейн.

Губернатор Курской области сообщил, что в Льгове из-за повреждений инфраструктуры и объектов энергетики основная часть потребителей временно находится без электричества.

Глава Белгородской области Гладков рассказал, что при обстреле ранены пять человек. Один из прилетов пришелся на коммерческий объект — три мужчины и женщина получили осколочные ранения. Еще один мужчина получил осколочные ранения ног, также у него артериальное кровотечение.