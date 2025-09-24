В Рязанской области умерла чиновница
Галине Свирюковой было 58 лет. О ее смерти стало известно 24 сентября, причины случившегося не указаны. В администрации новомичуринского городского поселения Галина Свирюкова работала специалистом-землеустроителем более 20 лет.
Умерла сотрудница администрации новомичуринского городского поселения Галина Свирюкова. Об этом сообщила «Пронская газета».
Галине Свирюковой было 58 лет. О ее смерти стало известно 24 сентября, причины случившегося не указаны.
В администрации новомичуринского городского поселения Галина Свирюкова работала специалистом-землеустроителем более 20 лет.
Фото: «Пронская газета»