В Рязанской области умерла чиновница

Галине Свирюковой было 58 лет. О ее смерти стало известно 24 сентября, причины случившегося не указаны. В администрации новомичуринского городского поселения Галина Свирюкова работала специалистом-землеустроителем более 20 лет.