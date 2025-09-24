Украинские БПЛА атаковали центр Новороссийска, есть погибшие

Отмечается, что в результате атаки погибло 3 человека, повреждено здание гостиницы, жилые дома, обломки упали на припаркованные автомобили. Также ранения получили десятки жителей города, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Три человека заблокированы в подвале сервиса по прокату самокатов — в здание попал беспилотник. В Новороссийске введен режим ЧС. Угроза повторной атаки ВСУ сохраняется.