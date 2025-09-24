Рязань
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
605
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 257
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Парламентарий считает, что нужно увеличить штраф за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет до 10 тысяч рублей. Поправки он намерен представить ко второму чтению законопроекта, касающегося штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности. Соответствующий документ внесли в ГД в апреле 2024 года. Проект предусматривает штраф до пяти тысяч рублей за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет. В июле 2024 года законопроект был принят в первом чтении.

Удвоить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах предложили в Госдуме. С соответствующей инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передало 24 сентября РИА Новости.

Парламентарий считает, что нужно увеличить штраф за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет до 10 тысяч рублей.

Поправки он намерен представить ко второму чтению законопроекта, касающегося штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности. Соответствующий документ внесли в ГД в апреле 2024 года.

Проект предусматривает штраф до пяти тысяч рублей за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет. В июле 2024 года законопроект приняли в первом чтении.