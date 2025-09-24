Удвоить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах предложили в Госдуме

Парламентарий считает, что нужно увеличить штраф за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет до 10 тысяч рублей. Поправки он намерен представить ко второму чтению законопроекта, касающегося штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности. Соответствующий документ внесли в ГД в апреле 2024 года. Проект предусматривает штраф до пяти тысяч рублей за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет. В июле 2024 года законопроект был принят в первом чтении.

Удвоить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах предложили в Госдуме. С соответствующей инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передало 24 сентября РИА Новости.

Парламентарий считает, что нужно увеличить штраф за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет до 10 тысяч рублей.

Поправки он намерен представить ко второму чтению законопроекта, касающегося штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности. Соответствующий документ внесли в ГД в апреле 2024 года.

Проект предусматривает штраф до пяти тысяч рублей за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми до семи лет. В июле 2024 года законопроект приняли в первом чтении.