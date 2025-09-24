Трамп заявил о возможности Украины вернуть все утраченные территории

При поддержке Евросоюза Украина может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше», сказал Трамп, отметив «большие экономические проблемы» России из-за конфликта. Кроме того, он пообещал продолжить поставки оружия НАТО, чтобы альянс «мог делать с ним все, что захочет». Как объяснил Трамп, он пришел к такому выводу после «ознакомления и полного понимания военной и экономической ситуации» в украинском конфликте. По его мнению, в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Трамп сравнил РФ с «бумажным тигром».

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил о возможности Украины вернуть все утраченные территории. Его слова 23 сентября передает РБК.

При поддержке ЕС Украина может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше», сказал Трамп, отметив «большие экономические проблемы» России из-за конфликта.

Кроме того, он заявил, что США будут и дальше поставлять НАТО оружие.

Как объяснил Трамп, он пришел к таким выводам после «ознакомления и полного понимания военной и экономической ситуации» в украинском конфликте.

По его мнению, в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Трамп сравнил РФ с «бумажным тигром».