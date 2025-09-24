Трамп заявил о праве НАТО сбивать российские самолеты при нарушении

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил о праве НАТО сбивать российские самолеты при нарушении. Об этом 23 сентября сообщает РБК.

Американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать самолеты России, если они нарушат их воздушное пространство.

После Трампа спросили, поддержит ли он усилия союзников, но он от прямого ответа воздержался.

«Зависит от обстоятельств», — сказал американский президент, похвалив страны НАТО, которые летом договорились увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП.