Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения

На заседании в среду Совет Федерации России принял ряд законов, направленных на защиту прав военнослужащих, которые не смогли вернуться к работе после окончания службы по состоянию здоровья. Об этом пишет РИА Новости.
Первый закон гарантирует поддержку тем, кто не возобновил действие трудового договора или государственной гражданской службы в течение трех месяцев после завершения военной службы. Важно отметить, что увольнение таких работников в указанный период будет запрещено. Также уточняется порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для этих категорий граждан.
Второй закон расширяет понятие периода приостановления действия трудового договора, включая время с момента окончания военной службы до возобновления трудовых отношений, но не более чем на три месяца. Этот срок может быть продлен в случае временной нетрудоспособности работника.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов