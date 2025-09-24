Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения

На заседании в среду Совет Федерации принял законы для защиты прав военнослужащих, не вернувшихся к работе из-за здоровья, РИА Новости. Первый закон запрещает увольнение таких сотрудников в течение трёх месяцев после окончания службы и гарантирует им пособия по временной нетрудоспособности. Второй расширяет период приостановления трудового договора на время между окончанием службы и возобновлением работы (до 3 месяцев), с возможностью продления при временной нетрудоспособности.

Первый закон гарантирует поддержку тем, кто не возобновил действие трудового договора или государственной гражданской службы в течение трех месяцев после завершения военной службы. Важно отметить, что увольнение таких работников в указанный период будет запрещено. Также уточняется порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для этих категорий граждан.

Второй закон расширяет понятие периода приостановления действия трудового договора, включая время с момента окончания военной службы до возобновления трудовых отношений, но не более чем на три месяца. Этот срок может быть продлен в случае временной нетрудоспособности работника.

