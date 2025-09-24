Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
605
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 257
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Совфед одобрил законы, гарантирующие защиту военных от увольнения
На заседании в среду Совет Федерации принял законы для защиты прав военнослужащих, не вернувшихся к работе из-за здоровья, РИА Новости. Первый закон запрещает увольнение таких сотрудников в течение трёх месяцев после окончания службы и гарантирует им пособия по временной нетрудоспособности. Второй расширяет период приостановления трудового договора на время между окончанием службы и возобновлением работы (до 3 месяцев), с возможностью продления при временной нетрудоспособности.

На заседании в среду Совет Федерации России принял ряд законов, направленных на защиту прав военнослужащих, которые не смогли вернуться к работе после окончания службы по состоянию здоровья. Об этом пишет РИА Новости.

Первый закон гарантирует поддержку тем, кто не возобновил действие трудового договора или государственной гражданской службы в течение трех месяцев после завершения военной службы. Важно отметить, что увольнение таких работников в указанный период будет запрещено. Также уточняется порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для этих категорий граждан.

Второй закон расширяет понятие периода приостановления действия трудового договора, включая время с момента окончания военной службы до возобновления трудовых отношений, но не более чем на три месяца. Этот срок может быть продлен в случае временной нетрудоспособности работника.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов