Семье пострадавшего в аварии под Рязанью мальчика вручили ключи от квартиры

Семье пострадавшего в аварии под Рязанью мальчика вручили ключи от квартиры. Об этом написал Михаил Гребенюк в своих соцсетях.

Предприниматель рассказал, что аренда жилья очень усложняла жизнь матери и сыну, в том числе при подготовке к паралимпийским соревнованиям. На их долю выпало немало испытаний, в том числе гибель родственников.

Гребенюк объяснил свое решение тем, что сам сталкивался с бедами и получал поддержку от близких, а, когда появилась такая возможность, стал помогать другим людям сам.

«С марта 2025 года создали благотворительный фонд внутри Аномалии и отправляем 10% от всех поступлений на добрые дела», — рассказал бизнесмен.

Он уточнил, что не ведет никаких сборов и деятельность организована «своими силами», но хочет освещать подобные истории, чтобы найти людей в трудной ситуации.

Напомним, о покупке жилья стало известно в конце августа. Трагическое ДТП, в котором ребенок потерял обе ноги и руки, случилось в декабре 2020 года.