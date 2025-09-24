Рязань
Сбежавшего из зала суда экс-чиновника Росимущества нашли мертвым в Петербурге

Экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна, который накануне сбежал с судебного заседания в Санкт-Петербурге, нашли мертвым. Об этом 24 сентября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Экс-чиновник был фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Он сбежал во время избрания меры пресечения из суда.

По данным собеседника телеканала, Авакян укрывался в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге. Он зашел в туалет ведомства и никому не открывал дверь.

Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь и МЧС. Спасатели вскрыли дверь подручными средствами, Авакян уже лежал на полу без сознания. Медики констатировали смерть.

По предварительным данным телеканала, мужчина покончил с собой.

Фото: РЕН ТВ