С начала года в Рязани 104 ребенка родились с помощью процедуры ЭКО
За девять месяцев 2025 года в перинатальном центре в Рязани 104 ребенка родились с помощью процедуры ЭКО. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Всего 98 женщин стали мамами после процедуры. У шести из них была многоплодная беременность.
Мальчиков родилось 69, девочек — 35. У 15-ти мам дети появились на свет раньше срока.
Самый крупный ребенок, родившийся после ЭКО, весил 4 250 граммов, маленький — 480 граммов.