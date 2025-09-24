РЖД рассмотрит возможность посадки пассажиров в поезда по QR-коду

Отмечается, что для подтверждения личности хотят использовать сервис «Госдоки», который накануне приравняли к паспорту по некоторым параметрам. Минцифры отметило, что на первом этапе опция станет доступно для магазинов и отправки посылок. Планируется, что список сфер применения будет расширяться. Холдинг «РЖД» заинтересован в использовании QR-кода из мобильного приложения ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» для идентификации пассажиров при посадке в поезда. Если такое решение будет принято, об этом будет объявлено отдельно.

РЖД рассмотрит возможность посадки пассажиров в поезда по QR-коду. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что для подтверждения личности хотят использовать сервис «Госдоки», который накануне приравняли к паспорту по некоторым параметрам.

Минцифры отметило, что на первом этапе опция станет доступно для магазинов и отправки посылок. Планируется, что список сфер применения будет расширяться.

Холдинг «РЖД» заинтересован в использовании QR-кода из мобильного приложения ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» для идентификации пассажиров при посадке в поезда. Если такое решение будет принято, об этом будет объявлено отдельно.