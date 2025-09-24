Рязанский суд признал банкротом «Погореловский карьер»

В процедуре банкротства «Погореловский карьер» находился с 2023 года. За ним велось наблюдение. Временный управляющий вел реестр требований кредиторов должника. В него включены требования на сумму 19 миллионов 64 тысячи 416 рублей. Суд решил признать «Погореловский карьер» банкротом и ввести в его отношении конкурсное производство. Решение не вступило в законную силу.