Рязанский суд признал банкротом «Погореловский карьер»
В процедуре банкротства «Погореловский карьер» находился с 2023 года. За ним велось наблюдение. Временный управляющий вел реестр требований кредиторов должника. В него включены требования на сумму 19 миллионов 64 тысячи 416 рублей. Суд решил признать «Погореловский карьер» банкротом и ввести в его отношении конкурсное производство. Решение не вступило в законную силу.
ЗАО «Погореловский карьер» признан банкротом. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба арбитражного суда Рязанской области в своих соцсетях.
В процедуре банкротства «Погореловский карьер» находился с 2023 года. В отношении него вводили процедуру наблюдение.
Временный управляющий вел реестр требований кредиторов должника. В него включены требования на сумму 19 миллионов 64 тысячи 416 рублей.
Суд решил признать «Погореловский карьер» банкротом и ввести в его отношении конкурсное производство.
Решение не вступило в законную силу.
Согласно данным из открытых источников, ЗАО «Погореловский карьер» — производитель щебня в регионе.