Рязанский суд признал банкротом «Погореловский карьер»
Согласно данным из открытых источников, ЗАО «Погореловский карьер» — производитель щебня в регионе.