Рязанцы заметили смену фирменного стиля РИАМЗа

На фасаде здания появился баннер с новым слоганом: «Смени ритм города на ритм эпох». Также вместо полного названия указано краткое «Рязанский исторический музей» с новым шрифтом. Над ним, предположительно, изображен логотип в виде вышивки коня. В официальных ресурсах музея об изменениях не указывается.