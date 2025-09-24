Рязанцев предупредили о рейдах ГАИ
В среду, 24 сентября, инспекторы будут проверять водителей междугородних автобусов. Мероприятия направлены на устранение условий для возникновения ДТП. Перевозчикам напомнили о необходимости соблюдения ПДД, выдержки дистанции, скоростного режима и контроля самочувствия.
Рязанцев предупредили о рейдах ГАИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
