Рязанцев предупредили о рейдах ГАИ

В среду, 24 сентября, инспекторы будут проверять водителей междугородних автобусов. Мероприятия направлены на устранение условий для возникновения ДТП. Перевозчикам напомнили о необходимости соблюдения ПДД, выдержки дистанции, скоростного режима и контроля самочувствия.