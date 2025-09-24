Рязанца оштрафовали и лишили прав и автомобиля за пьяную езду
Установлено, что в апреле 2025 года 33-летний житель Рыбновского районе, которого уже привлекали к административному наказанию по ст. 12.8 КоАП РФ, вновь сел за руль нетрезвым. Его остановили правоохранители. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Он признал вину и раскаялся. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил его водительских прав на 3 года. Автомобиль, принадлежащий его бывшей жене, конфискован в собственность государства.
Рязанца оштрафовали и лишили прав за пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в апреле 2025 года 33-летний житель Рыбновского районе, которого уже привлекали к административному наказанию по ст. 12.8 КоАП РФ, вновь сел за руль нетрезвым. Его остановили правоохранители.
В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Он признал вину и раскаялся.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил его водительских прав на 3 года. Автомобиль, принадлежащий его бывшей жене, конфискован в собственность государства.