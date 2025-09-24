Россиянам назвали способы вернуть сияние коже в осенний период

По словам дерматолога Галины Амосовой для этой цели следует использовать пилинги и отшелушивающие средства, но важно также не забывать про увлажнение после процедур. Для жирной кожи подойдут более интенсивные обновляющие средства, для сухой — деликатные, для чувствительной — мягкие ферментные формулы. Также необходимо ориентироваться в плотностях текстур.

Россиянам назвали способы вернуть сияние коже в осенний период. Об этом пишет «Газета. ру».

При дерматологических заболеваниях подход зависит от их природы: акне чаще обостряется летом, а аутоиммунные заболевания, такие как дерматиты и псориаз, активизируются осенью.

Амосова подчеркивает важность использования средств с SPF осенью, так как ультрафиолет продолжает влиять на кожу. Также рекомендуется включать в рацион сезонные фрукты и ягоды для поддержки организма.