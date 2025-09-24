Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 10:40
Нал. EUR 98.49 / 99.05 26/09 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
604
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 257
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о подорожании чая и кофе и перебоях с их поставками
По словам эксперта, чай и кофе подорожают на 3-7% из-за внедрения маркировки. Кроме того, изменения, как отметил Трепольский, могут привести к временным перебоям и задержкам с поставками, особенно в первые месяцы. «Основные проблемы могут возникнуть у небольших производителей и импортеров, которые не успеют подготовиться. Крупные игроки рынка, вероятно, справятся с этим быстрее. Если перебои и возникнут, они будут носить локальный характер и продлятся не более двух-четырех месяцев, пока все участники рынка не отладят процессы. Рост цен при этом неизбежен», — сказал собеседник издания.

Россиян предупредили о подорожании чая и кофе и перебоях с их поставками. Об этом 24 сентября эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил «Газете.Ru».

По словам эксперта, чай и кофе подорожают на 3-7% в течение одного-трех месяцев из-за внедрения маркировки. Кроме того, изменения, как отметил Трепольский, могут привести к временным задержкам с поставками.

Уточняется, что проблемы могут возникнуть у небольших производителей и импортеров, крупные игроки, по мнению эксперта, справятся быстрее.

«Если перебои и возникнут, они будут носить локальный характер и продлятся не более двух-четырех месяцев, пока все участники рынка не отладят процессы. Рост цен при этом неизбежен», — сказал собеседник издания.

Уточняется, что список товаров, подлежащих маркировке, расширили с 1 сентября.

Позже в пресс-службе ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщили, что введение маркировки не отразится на стоимости товаров.

«По оценке НИФИ Минфина, в целом влияние маркировки на стоимость продукции составляет не более 1% за шесть лет. Более того, оператор предлагает бесплатные решения для внедрения системы, которые позволяют оптимизировать затраты.

В частности: „Маркировка. Просто“ (бесплатное приложение, разработанное „Честным знаком“, которое объединяет в одном месте заказ кодов маркировки, печать этикеток и ввод товаров в оборот), а также сервис „ЭДО Лайт“ и предложение „Честный знак. Бизнес“, которое позволяет использовать камеру обычного смартфона для считывания кодов маркировки», — отметили в пресс-службе.