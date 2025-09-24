Россиян предупредили о подорожании чая и кофе и перебоях с их поставками

По словам эксперта, чай и кофе подорожают на 3-7% из-за внедрения маркировки. Кроме того, изменения, как отметил Трепольский, могут привести к временным перебоям и задержкам с поставками, особенно в первые месяцы. «Основные проблемы могут возникнуть у небольших производителей и импортеров, которые не успеют подготовиться. Крупные игроки рынка, вероятно, справятся с этим быстрее. Если перебои и возникнут, они будут носить локальный характер и продлятся не более двух-четырех месяцев, пока все участники рынка не отладят процессы. Рост цен при этом неизбежен», — сказал собеседник издания.

Россиян предупредили о подорожании чая и кофе и перебоях с их поставками. Об этом 24 сентября эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил «Газете.Ru».

Уточняется, что список товаров, подлежащих маркировке, расширили с 1 сентября.

Позже в пресс-службе ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщили, что введение маркировки не отразится на стоимости товаров.

«По оценке НИФИ Минфина, в целом влияние маркировки на стоимость продукции составляет не более 1% за шесть лет. Более того, оператор предлагает бесплатные решения для внедрения системы, которые позволяют оптимизировать затраты.

В частности: „Маркировка. Просто“ (бесплатное приложение, разработанное „Честным знаком“, которое объединяет в одном месте заказ кодов маркировки, печать этикеток и ввод товаров в оборот), а также сервис „ЭДО Лайт“ и предложение „Честный знак. Бизнес“, которое позволяет использовать камеру обычного смартфона для считывания кодов маркировки», — отметили в пресс-службе.