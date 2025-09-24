Россиян предупредили, что рекомендации лекарств могут привести к уголовке

Юрист Анастасия Рагулина предупредила о возможной уголовной ответственности за рекомендации лекарств, в том числе в онлайн-чатах. Об этом пишет"Газета. ру". По ее словам, если советы приводят к причинению вреда здоровью или даже к летальному исходу, это может расцениваться как незаконная медицинская деятельность. Согласно статье 235 УК РФ, за такие действия предусмотрены серьезные наказания — от штрафов и исправительных работ до ограничения или лишения свободы на срок до трех лет. Однако Рагулина отметила, что в случае, если человек делится личным опытом лечения, например, говорит: «Я, когда болел, то лечился следующим образом», уголовная ответственность вряд ли наступит.

