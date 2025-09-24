Российский сенатор назвал ситуацию на СВО «тупиком»

Сенатор Дмитрий Рогозин назвал ситуацию на СВО «тупиком». По словам Рогозина, армии Украины и России достигли паритета, из-за чего продвижение невозможно: техника уничтожается в 20 км от фронта, пехота заметна и поражается. «Вот он тупик в позиционной войне: силы примерно равны по оснащённости, подготовке и мотивации" — отметил Рогозин.

