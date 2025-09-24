Прокуратура нашла нарушения в рязанской колонии
Проверили условия содержания, трудовая адаптация, питание, медобслуживание и соблюдение прав осужденных, включая находящихся в штрафных помещениях. Прокурор осмотрел промзону, жилые помещения, столовую и камеры штрафного изолятора. Выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства, приняты меры прокурорского реагирования.
Прокуратура нашла нарушения в рязанской колонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверили условия содержания, трудовую адаптацию, питание, медобслуживание и соблюдение прав осужденных, включая находящихся в штрафных помещениях.
Прокурор осмотрел промзону, жилые помещения, столовую и камеры штрафного изолятора.
Выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства, приняты меры прокурорского реагирования.