Песков объяснил, зачем Россия продолжает спецоперацию
По словам пресс-секретаря президента, ее продолжение нужно, «чтобы обеспечить интересы нашей страны и достигнуть поставленных изначально целей ради настоящего и будущего России» «Альтернативы у нас никакой нет», — добавил он.
