Павел Малков: рязанские школьники стали чаще выбирать рабочие специальности

Рязанские школьники стали чаще выбирать рабочие специальности. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя профориентационную работу с молодежью и развитие сферы образования в целом.

По его словам, в колледжах региона учатся примерно 27 тысяч студентов, из них более 7 тысяч — первокурсники. За лето абитуриенты направили 14 тысяч заявлений на поступление в учреждения среднего профессионального образования, что на 18% больше, чем в прошлом году.

«Увеличиваем количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования. В этом году открыли 5,6 тысяч мест для бесплатного обучения. Самыми популярными направлениями стали информационные технологии, эксплуатация БПЛА, педагогика, дизайн, ветеринария, машиностроение и строительство», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что за последние годы благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» модернизировали ключевые рязанские колледжи: создали современные лаборатории и технологичные пространства для практических занятий. Предприятия участвуют в подготовке студентов, поэтому выпускники выходят на рынок труда с востребованной специальностью и гарантированным рабочим местом.