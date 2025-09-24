Официальный курс доллара вырос

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 25 сентября, увеличился на 64 копейки и достиг 83,99 рубля. Об этом пишет Лента. ру. В то же время курс евро снизился на 43 копейки, составив 98,6 рубля. Юань подорожал на 2 копейки, его курс теперь составляет 11,72 рубля.

Российский фондовый рынок открыл торги 24 сентября с падения почти на 3 процента. Аналитики связывают это с ужесточением риторики президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал состояние российской экономики как «ужасное», а также с планами Минфина повысить НДС до 22 процентов.

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер отметил, что на фоне роста геополитических рисков расширяется премия в рубле. По его словам, до конца года курс доллара может достичь прогнозного диапазона в 85-90 рублей, что также подтвердил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.