Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
604
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 413
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 257
Официальный курс доллара вырос
Российский фондовый рынок открыл торги 24 сентября с падения почти на 3 процента. Аналитики связывают это с ужесточением риторики президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал состояние российской экономики как «ужасное», а также с планами Минфина повысить НДС до 22 процентов.

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер отметил, что на фоне роста геополитических рисков расширяется премия в рубле. По его словам, до конца года курс доллара может достичь прогнозного диапазона в 85-90 рублей, что также подтвердил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.