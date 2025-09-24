Ночью в Рязанской области похолодает до нуля градусов
В четверг, 25 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днём пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5°С, днём поднимется до +8, +13°С.
Ночью в Рязанской области похолодает до нуля градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.
