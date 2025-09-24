На Украине заявили, что ВСУ ждет «дальнейшее ухудшение» на фронте
Бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что ВСУ теряют позиции. Он добавил, что в настоящее время украинская армия не знает, как выйти из тупика на фронте.
На Украине заявили, что ВСУ ждет «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте. Об этом сообщает РБК на издание «Зеркало недели».
Бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что ВСУ теряют позиции.
Он добавил, что в настоящее время украинская армия не знает, как выйти из тупика на фронте.