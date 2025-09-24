На Украине заявили, что ВСУ ждет «дальнейшее ухудшение» на фронте

Бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что ВСУ теряют позиции. Он добавил, что в настоящее время украинская армия не знает, как выйти из тупика на фронте.