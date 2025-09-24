МВД рассмотрит использование беспилотников для регистрации ДТП
Мера поможет документировать произошедшее без сотрудников ДПС. Решение особенно актуально в условиях нехватки кадров, поскольку дрон может быть направлен на место мелкой аварии. С 2022 года ГИБДД уже проводит тестирование беспилотных летательных аппаратов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Дрон зависает над местом ДТП или движется вдоль дороги, фиксируя происходящее с помощью камеры.
