Мошенники обманули на деньги двоих жителей Сараев

Сараевцы перешли по ссылке на видео, присланной якобы знакомым в Telegram. После перехода по ссылке они лишились 90 тысяч рублей. Отмечается, что мошенники рассылали вредоносную ссылку с подписью «Это ты на видео». Полицейские возбудили уголовное дело о хищении денежных средств.