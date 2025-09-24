Минфин РФ повысил шансы семей на одобрение льготой ипотеки

Минфин предложил выделить дополнительно 230 млрд рублей в 2025 году и 1,8 трлн рублей на 2026-2028 годы для поддержки семей с детьми в получении льготной ипотеки. Это позволит избежать дефицита ипотечных кредитов, вызванного высоким спросом. Эксперт Анна Тихонова подчеркнула важность мер в условиях повышенной ключевой ставки Центробанка, составляющей 17%, отметив, что снижение ставки до прежних уровней маловероятно.

Семьи с детьми получили дополнительные шансы на получение льготной ипотеки благодаря инициативе Минфина, направившего предложение о выделении 230 миллиардов рублей на 2025 год и 1,8 триллиона рублей на 2026-2028 годы. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на доцента кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Анна Тихонова.

По словам эксперта, данные меры помогут избежать исчерпания лимитов на выдачу семейной ипотеки, что стало актуальной проблемой из-за высокого спроса. В некоторых банках уже образовались очереди из граждан, соответствующих критериям для получения льготной ипотеки, но не имеющих возможности её оформить.

Тихонова отметила, что власти стремятся стимулировать все виды льготной ипотеки, особенно в условиях высокой ключевой ставки Центробанка, которая сейчас составляет 17%. Она добавила, что ожидать снижения этой ставки до уровней, существовавших до 2022 года, пока не стоит.