Медведев заявил, что Трамп может еще раз изменить позицию по Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп может еще раз изменить позицию по Украине. Об этом он 24 сентября сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне Трамп написал в соцсети, что при поддержке Евросоюза Украина в состоянии вернуть все утраченные территории.

Медведев предположил, что через пару дней американский президент снова изменит свою точку зрения, предложив Владимиру Зеленскому подписать капитуляцию.

«Главное — чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети», — заключил Медведев.