Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.
Напомним, ранее Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над областью.