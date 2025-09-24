Инфляция в Рязанской области замедлилась до 9,5%

Годовая инфляция в Рязанской области по итогам августа замедлилась до 9,5%. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.
Отмечается, что в августе в регионе снизились цены на продукты и услуги. Седьмой месяц подряд дешевеют яйца: объем производства растет, в том числе на местных птицефабриках. В целом за год цены снизились более чем на четверть.
Дешевле стали туры на Черноморское побережье и в Крым, запланированные на сентябрь, потому что сезон подходит к концу.
Непродовольственные товары в августе подорожали. Заметнее всего выросли цены на смартфоны. С марта по июнь они дешевели, в том числе из-за укрепления рубля. После незначительного ослабления национальной валюты цены вновь выросли. Вместе с тем телефоны все еще стоят дешевле на 7,9%, чем год назад.
По данным регулятора, годовая инфляция в России в августе снизилась, но пока еще остается существенно выше цели.