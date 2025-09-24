Хакеры начали обманывать россиян с помощью писем якобы с правками к ТЗ

Хакеры начали обманывать россиян с помощью писем якобы с правками к ТЗ. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты компании Angara Security выявили новую фишинговую схему. Основной целью злоумышленников является кража учетных данных пользователей. Атаки начинаются с рассылки писем сотрудникам, в которых тема, содержание и приложенный зашифрованный архив представлены как правки к техническому заданию. В рассылке содержится вредоносный архив, замаскированный под PDF-файл.

При его открытии данные пользователя попадают к аферистам. Также на устройство загружаются несколько вредоносных программ, которые помогают получить пароли, удаленный доступ и иную информацию. Также предполагается, что злоумышленники собирают информацию из десктопной версии мессенджера Telegram.