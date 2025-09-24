Госдума запретила сервисам автоматически списывать с россиян деньги за подписки

Теперь на сервисы, предоставляющие платные подписки, возлагается обязанность принять от пользователя отказ на использование ранее предоставленных реквизитов банковского счёта. Сделать это можно будет в том числе в электронной форме. В таком случае продление платной услуги попадёт под запрет.