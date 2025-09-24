Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
604
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
705
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 412
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 257
Госдума запретила сервисам автоматически списывать с россиян деньги за подписки
Госдума запретила сервисам автоматически списывать с россиян деньги за подписки. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что теперь на сервисы, предоставляющие платные подписки, возлагается обязанность принять от пользователя отказ на использование ранее предоставленных реквизитов банковского счёта. Сделать это можно будет в том числе в электронной форме.

В таком случае продление платной услуги попадёт под запрет.