ГАИ проверит рязанского маршрутчика, выехавшего «на встречку»

Сотрудники госавтоинспекции Рязанской области начала проверку водителя автобуса, выехавшего «на встречку». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее появилась информация о том, что «рязанские маршрутчики вышли на новый уровень».