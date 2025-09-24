ЦБ России допустил паузы в снижении ключевой ставки

Банк России в своем резюме по обсуждению ключевой ставки заявил о возможных паузах в процессе ее снижения. Об этом пишет ТАСС. Участники заседания единодушно согласились на необходимость сохранения нейтрального сигнала, так как проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. В сентябре Банк России уже третий раз подряд снизил ключевую ставку, уменьшив ее на 1 процентный пункт до 17% годовых. При этом в Центробанке подчеркнули, что планируют поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям к 2026 году.

