Более половины россиян признались, что сталкиваются на работе с выгоранием

Более половины россиян признались, что сталкиваются на работе с выгоранием. Об этом сообщает Газета.RU.

Отмечается, что 53% россиян признали, что постоянно сталкиваются на работе с выгоранием. При этом у многих (более 35%) это состояние длится на протяжении нескольких лет.

Главными причинами считают чрезмерную нагрузку, отсутствие перспектив в карьере и конфликты в коллективе.