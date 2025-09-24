44 рязанца в течение недели обращались за помощью из-за укусов клещей

44 рязанца в течение недели обращались за помощью из-за укусов клещей. Об этом пишет ГТРК «Ока» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что среди пострадавших от насекомых 13 детей.

В ведомстве отметили, что активность вредителей не снижается. Всего за год жертвами клещей в регионе стали 1 732 человека, в том числе 429 детей, выявлено 92 случая клещевого боррелиоза.

Гражданам напомнили о необходимости сразу же обратиться в медучреждение при обнаружении насекомого на теле.