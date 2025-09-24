23-летнего рязанца осудили за кражу

23-летнего жителя Сараевского района осудили за кражу. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в мае 2024 года молодой человек приехал в деревню Крутое Сараевского района, проник в дом к женщине и украл имущество на общую сумму более девяти тысяч рублей.

Похищенные предметы он увез на автомобиле.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно, с испытательным сроком один год и возложением дополнительных обязанностей.

Автомобиль молодого человека конфискован и обращен в собственность государства.